Discarica Albano, Tar dà ragione a Raggi: no a sospensiva (Di sabato 24 luglio 2021) Il Tar Lazio, con decreto cautelare, ha bocciato la richiesta di sospensiva presentata dal Comune di Albano contro la riapertura della Discarica nel proprio territorio. A quanto si apprende i giudici amministrativi hanno ritenuto, in prima istanza, che l’interesse pubblico prevalente sia quello che ha portato all’emanazione dell’ordinanza della Città Metropolitana di Roma, dando di fatto ragione alla sindaca Virginia Raggi che ha firmato il provvedimento. “Le strade pulite di Roma hanno prevalso rispetto alla tutela e alla salvaguardia della salute delle nostre comunità”. Così il sindaco di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Il Tar Lazio, con decreto cautelare, ha bocciato la richiesta dipresentata dal Comune dicontro la riapertura dellanel proprio territorio. A quanto si apprende i giudici amministrativi hanno ritenuto, in prima istanza, che l’interesse pubblico prevalente sia quello che ha portato all’emanazione dell’ordinanza della Città Metropolitana di Roma, dando di fattoalla sindaca Virginiache ha firmato il provvedimento. “Le strade pulite di Roma hanno prevalso rispetto alla tutela e alla salvaguardia della salute delle nostre comunità”. Così il sindaco di ...

