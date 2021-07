(Di sabato 24 luglio 2021) Seconda amichevole contro una squadra di Serie C e seconda goleada per il: aello la sfida colfinisce 5 - 0 (dopo il 6 - 0 sulla Pro Sesto), con indicazioni interessanti per Stefano ...

sportli26181512 : Diaz incanta subito, il Milan è già brillante: 5-0 al Modena: Diaz incanta subito, il Milan è già brillante: 5-0 al… - Gazzetta_it : Diaz incanta subito, il Milan è già brillante: 5-0 al Modena - pelmilan : RT @pelmilan: Alle 17 Brahim Diaz incanta il ribassato di Milanello - pelmilan : Alle 17 Brahim Diaz incanta il ribassato di Milanello -

Brahimimpiega meno di due giri di lancette per "santificare" il ritorno in rossonero: dribbling, ingresso in area dopo un tacco di Hernandez e rasoterra da pochi passi a battere Gagno. Al 5' lo ...Brahimimpiega meno di due giri di lancette per "santificare" il ritorno in rossonero: dribbling, ingresso in area dopo un tacco di Hernandez e rasoterra da pochi passi a battere Gagno. Al 5' lo ...Da ragazzino era soprannominato l'Aguero del Paraguay ma, dopo essere stato acquistato nel 2016, non ha ancora debuttato col Real Madrid.