Detti, Settebello, Italbasket, scherma e judo: nel day-2 l'Italia a caccia ancora di medaglie (Di sabato 24 luglio 2021) Un'altra lunga giornata di emozioni sta per cominciare. L'alba di questa domenica 25 luglio, day 2 delle Olimpiadi di Tokyo 2020, può portare ancora altre medaglie al contingente italiano dopo quelle conquistate da Vito Dell'Aquila (oro nel taekwondo) e Luigi Samele (argento nella sciabola). Andiamo a scoprire il menù di questa ricca domenica: ce n'è per tutti gusti. IL medaglieRE AGGIORNATO IL PROGRAMMA, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA DI DOMENICA 25 LUGLIO VAI GABRIELE – Saranno le 3:52 del mattino in Italia quando Gabriele Detti si tufferà sulla piscina di Tokyo con il cuore colmo di speranza e di tensione: il ...

