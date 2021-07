Destiny 2 e oltre | Bungie starebbe sviluppando un titolo free-to-play

Leggi su eurogamer

(Di sabato 24 luglio 2021) Dopo aver dato i natali ad Halo e aver creato la serie diè pronta ad affrontare una nuova avventura e realizzare una IP nuova di zecca. Sapevamo già da tempo che gli sviluppatori di questo talentuoso team erano all'opera su qualcosa di nuovo ma, fino ad ora, non avevamo idea di cosa potesse essere. Fortunatamente, grazie ai nuovi annunci di lavoro pubblicati da, possiamo farci un'idea leggermente più chiara sul loro prossimo progetto: in questo caso, è possibile che la nuova opera del team sia un-to-. Leggi altro...