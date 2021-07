Demiral Juventus, offerta dell’Atalanta: incontro in settimana (Di sabato 24 luglio 2021) Demiral Juventus – La dirigenza bianconera sta ormai lavorando da tempo sugli obiettivi da portare a Torino. Elementi che serviranno al tecnico Massimiliano Allegri per riuscire ad aprire un nuovo ciclo vincente. C’è tanta voglia di riprendersi lo scudetto, ora nelle mani dell’Inter, ma anche di fare un cammino importante in Champions League. Per questo motivo la Juventus ha bisogno di calciatori d’esperienza e con tanta voglia di mettersi al servizio della squadra. Innesti sono attesi praticamente in tutti i reparti. Demiral Juventus, le ultimissime dell’Atalanta Nel frattempo però ci ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 luglio 2021)– La dirigenza bianconera sta ormai lavorando da tempo sugli obiettivi da portare a Torino. Elementi che serviranno al tecnico Massimiliano Allegri per riuscire ad aprire un nuovo ciclo vincente. C’è tanta voglia di riprendersi lo scudetto, ora nelle mani dell’Inter, ma anche di fare un cammino importante in Champions League. Per questo motivo laha bisogno di calciatori d’esperienza e con tanta voglia di mettersi al servizio della squadra. Innesti sono attesi praticamente in tutti i reparti., le ultimissimeNel frattempo però ci ...

