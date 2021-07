Dell' Aquila oro olimpico nel taekwondo “Medaglia per l' Italia”

(Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mesagne, un piccolo paese in provincia di Brindisi, è ufficialmente la capitale mondiale del. Già, perchè il comune pugliese non solo ha dato i natali a quel Carlo Molfetta che nei Giochi olimpici di Londra 2012 trionfò nei +80 kg, ma anche a Vito, fresco di oro a Tokyo nella categoria 58 kg. Partito dagli ottavi di finale contro l'ungherese Salim, ha regolato senza difficoltà anche il thailandese Sawekwhiharee ai quarti e l'argentino Guzman in semifinale, fino all'urlo liberatorio dopo il gongo scontro finale contro il tunisino Jendoubi. “Ho vissuto molto male il ...

Advertising

ItaliaTeam_it : È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam |… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto… - Coninews : VITO CAMPIONE OLIMPICO ?? Primo trionfo #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Vito Dell’Aquila è medaglia d’ORO nei -58 kg di… - Frances58070320 : RT @Eurosport_IT: MAMMA MIA CHE FINALEEEEEE ???????? La rimonta negli ultimi secondi del match contro Jendoubi di Vito Dell'Aquila è da impaz… - donatodonati : RT @chetempochefa: Grande Vito Dell’Aquila che diventa campione olimpico nel #taekwondo e conquista la prima medaglia d’oro per l’Italia ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Dell Aquila

Vitoconquista la medaglia d'oro contro il tunisino Jendoubi nella categoria - 58 chili. Guarda le immagini della premiazione. E guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 ...L'Italia ottiene la prima vittoria con Vitoche vince in finale contro il tunisimo Mohamed Jendoub. Argomenti trattati Tokyo 2020, primo oro italiano connel taekwondo Tokyo 2020, primo oro italiano connel ...Vito Dell'Aquila batte in finale il tunisino Jendoubi e conquista il primo oro per l'Italia. Argento nella sciabola per Samele ...“Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico “, ha detto Dell’Aquila ad Ansa dopo la vittoria alle Olimpiadi. “Sono sincero, io avevo un motivo in più, ma aderisco molto ...