Dell’Aquila oro olimpico nel taekwondo “Medaglia per l’Italia”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mesagne, un piccolo paese in provincia di Brindisi, è ufficialmente la capitale mondiale del taekwondo. Già, perchè il comune pugliese non solo ha dato i natali a quel Carlo Molfetta che nei Giochi olimpici di Londra 2012 trionfò nei +80 kg, ma anche a Vito Dell'Aquila, fresco di oro a Tokyo nella categoria 58 kg. Partito dagli ottavi di finale contro l'ungherese Salim, ha regolato senza difficoltà anche il thailandese Sawekwhiharee ai quarti e l'argentino Guzman in semifinale, fino all'urlo liberatorio dopo il gong dello scontro finale contro il tunisino Jendoubi. "Ho vissuto molto male il 2020, un anno senza obiettivi, ...

