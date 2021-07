Dell’Aquila ha l’oro. Primo trionfo dell’Italia nel taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) Le prime medaglie, le prime delusioni. Dopo la cerimonia d’apertura in tono minore, ecco i Giochi nella loro bellezza, con la luce proiettata su discipline poco mainstream che però hanno sempre portato successi al medagliere azzurro. Il Primo oro italiano viene dunque dal taekwondo, dal salentino Vito Dell’Aquila, cresciuto a Mesagne, cittadina pugliese da 30 mila abitanti, dove si è formato anche Carlo Molfetta, altro medagliato, a Londra nove anni fa. BATTUTO IN FINALE il tunisino Jendoubi, emozionato sul podio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 luglio 2021) Le prime medaglie, le prime delusioni. Dopo la cerimonia d’apertura in tono minore, ecco i Giochi nella loro bellezza, con la luce proiettata su discipline poco mainstream che però hanno sempre portato successi al medagliere azzurro. Iloro italiano viene dunque dal, dal salentino Vito, cresciuto a Mesagne, cittadina pugliese da 30 mila abitanti, dove si è formato anche Carlo Molfetta, altro medagliato, a Londra nove anni fa. BATTUTO IN FINALE il tunisino Jendoubi, emozionato sul podio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

