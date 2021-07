Dell' Aquila | è già medaglia! Ma alle 14 45 il sogno è l' oro | ' Non dico altro'

Advertising

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto… - ItaliaTeam_it : ALEEEEE VITOOOOO ALEEEEEEE VITOOOOO ?? Nei -58 kg Vito Dell'Aquila batte il thailandese Ramnarong Sawekwihareee e a… - Coninews : VITO SEI MITICO!!! ?? Battuto 29-10 l'argentino Lucas Lautaro Guzman! Ai Giochi Olimpici di #Tokyo2020 Vito Dell'Aq… - vivodijuvee : RT @Iperborea_: Vito Dell'Aquila accede alla finale 58 kg di taekwondo, garantendosi minimo la medaglia d'argento. Sicuramente benedetto do… - salvatorecozza1 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila si è qualificato alla fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Dell Aquila

Nel primo giorno 'ufficiale' dei Giochi olimpici di Tokyo , l'Italia incassa la prima medaglia. A decidere di che metallo sarà la finale che attende Vito, stella del taekwondo e impegnato nella categoria fino a 58 chilogrammi . Alle 14:45 è previsto infatti l'atto finale'atleta pugliese contro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi , ...Di seguito la data, il calendario, il programma dettagliato, l'orario d'inizio , il palinsesto tv/streaming di- Jendoubi, Finale dei 58 kg di taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2021.'...Vito Dell’Aquila vola in finale nel Taekwondo (categoria -58 kg maschile) ed è la prima medaglia certa per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: ora solo un match lo divide dalla medaglia d’oro, ma l’azzu ...Taekwondo, Italia – Vito Dell’Aquila in finale per l’oro nella categoria 58 kg uomini. Sarà Dell’Aquila ad avere la prima medaglia italiana a Tokyo 2020, da vedere se un argento o un’oro, l’italiano h ...