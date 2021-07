Dell’Aquila conquista il primo oro italiano di Tokyo 2020 nel taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) Il primo oro italiano delle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva grazie a Vito Dell’Aquila, vent’anni, brindisino di Mesagne, che trionfa nella finale contro il tunisino Mohamed Jendoubi nella categoria -58 kg di taekwondo. La gara comincia male per l’italiano, che va sotto nel primo round (2-5) e ci resta accorciando anche nel secondo (8-9). L’azzurro incappa anche in un punto di penalità. Nel terzo round Dell’Aquila conclude una grandiosa rimonta proprio nel finale, a pochi secondi dalla fine, vincendo 16-12. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) Ilorodelle Olimpiadi diarriva grazie a Vito, vent’anni, brindisino di Mesagne, che trionfa nella finale contro il tunisino Mohamed Jendoubi nella categoria -58 kg di. La gara comincia male per l’, che va sotto nelround (2-5) e ci resta accorciando anche nel secondo (8-9). L’azzurro incappa anche in un punto di penalità. Nel terzo roundconclude una grandiosa rimonta proprio nel finale, a pochi secondi dalla fine, vincendo 16-12. L'articolo ilNapolista.

