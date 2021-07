Decine di palestinesi feriti negli scontri con le forze israeliane (Di sabato 24 luglio 2021) Più di 140 palestinesi feriti in scontri con le truppe israeliane nel villaggio di Beita, nella Cisgiordania occupata. Questo il bilancio, secondo i medici, dellee proteste contro un avamposto di insediamento israeliano illegale. L’esercito israeliano ha detto che anche due soldati sono stati “leggermente feriti” nelle violenze di venerdì. Perchè Decine di palestinesi feriti? Centinaia Leggi su periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021) Più di 140incon le truppenel villaggio di Beita, nella Cisgiordania occupata. Questo il bilancio, secondo i medici, dellee proteste contro un avamposto di insediamento israeliano illegale. L’esercito israeliano ha detto che anche due soldati sono stati “leggermente” nelle violenze di venerdì. Perchèdi? Centinaia

Ultime Notizie dalla rete : Decine palestinesi Medio Oriente: Cisgiordania, decine di palestinesi feriti in scontri con forze israeliane Ramallah, 24 lug 09:29 - Decine di palestinesi sono rimasti feriti durante alcuni scontri con le Forze di difesa israeliane a Beita, in Cisgiordania, durante...

L'export di armi Ue fra contraddizoni normative e interessi nazionali Il conflitto israelo - palestinese e la guerra in Yemen sono solo due tra decine di conflitti in corso a livello mondiale. L'Europa ha un ruolo nell'armare zone di ... I palestinesi lanciano 4 mila razzi.

Silwan, al via le demolizioni di proprietà palestinesi Il Manifesto Decine di palestinesi feriti negli scontri con le forze israeliane Più di 140 palestinesi feriti in scontri con le truppe israeliane nel villaggio di Beita, nella Cisgiordania occupata. Questo il bilancio, secondo i medici, dellee proteste contro un avamposto di inse ...

Aggiornamento: Forze israeliane attaccano forze anti-coloniali ad est di Nablus Nablus - PIC. Almeno sette palestinesi sono stati colpiti e feriti e decine sono rimasti soffocati giovedì, mentre le forze israeliane hanno represso con ...

