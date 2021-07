Dayane Mello | la foto con Eros Ramazzotti

Leggi su solodonna

(Di sabato 24 luglio 2021)nelle ultime ore si è mostrata in compagnia del cantante. Una coppia decisamente inusuale ma che ha mostrato grande complicità: la modella brasiliana, oltre a posare con il cantante per uno scatto, gli ha anche portato un regalo molto speciale!sta continuando a lavorare al suo brand di prodotti per il corpoAnd You. Questo progetto, che è stato definito dalla Articolo completo: dal blog SoloDonna