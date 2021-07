Davvero Giorgia Meloni «era favorevole al green pass» ad aprile, mentre adesso non lo è? (Di sabato 24 luglio 2021) Era il 9 aprile 2021 e Giorgia Meloni, durante un intervento al convegno Riapri Italia convegno, organizzato da Fratelli d’Italia nella sala Zuccari del Senato, a cui aveva partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza, diceva: «Ora serve riprogrammare la riapertura, perché non possiamo immaginare che il lockdown e le chiusure siano la nostra normalità, penso ad esempio al tema del certificato verde digitale. Siamo stati i primi a sostenerlo, ci auguriamo che venga adottato il prima possibile in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri stati europei, fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 luglio 2021) Era il 92021 e, durante un intervento al convegno Riapri Italia convegno, organizzato da Fratelli d’Italia nella sala Zuccari del Senato, a cui aveva partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza, diceva: «Ora serve riprogrammare la riapertura, perché non possiamo immaginare che il lockdown e le chiusure siano la nostra normalità, penso ad esempio al tema del certificato verde digitale. Siamo stati i primi a sostenerlo, ci auguriamo che venga adottato il prima possibile in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri stati europei, fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ...

Advertising

ottovanz : RT @Michele_Anzaldi: Il boom di prenotazioni per i vaccini che si registra in queste ore in tutte le regioni è la conferma che le misure an… - deimiracoli : RT @Michele_Anzaldi: Il boom di prenotazioni per i vaccini che si registra in queste ore in tutte le regioni è la conferma che le misure an… - ciro_nucci : @GiorgiaMeloni Tenerezza fai tu davvero Giorgia - lucertolaa : @NonXsempre GIORGIA STAI AGGIUNGENDO MASSIMO VERAMENTE ALLA P. SPOSIAMOCI DAVVERO - TitiCasati : RT @Michele_Anzaldi: Il boom di prenotazioni per i vaccini che si registra in queste ore in tutte le regioni è la conferma che le misure an… -