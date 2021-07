Daniele Rugani è il nuovo nome per la Lazio (Di sabato 24 luglio 2021) La Lazio al momento è in ritiro ad Auronzo di Cadore, dove si sta ritagliando già le prime soddisfazioni. Le sedute di allenamento procedono a gonfie vele e le amichevoli anche. A Formello invece si pensa solo al mercato: Lotito vuole costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. . Miccoli crede che Sarri sia l’uomo giusto per la Lazio nuovo nome per la Lazio? Daniele Rugani è nel mirino Mentre la squadra si allena in Cadore, i vertici della Lazio pensano a sbloccare e intraprendere nuove trattative. Sul tavolo di Lotito e Tare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021) Laal momento è in ritiro ad Auronzo di Cadore, dove si sta ritagliando già le prime soddisfazioni. Le sedute di allenamento procedono a gonfie vele e le amichevoli anche. A Formello invece si pensa solo al mercato: Lotito vuole costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. . Miccoli crede che Sarri sia l’uomo giusto per laper laè nel mirino Mentre la squadra si allena in Cadore, i vertici dellapensano a sbloccare e intraprendere nuove trattative. Sul tavolo di Lotito e Tare ...

