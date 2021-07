Dalla scherma prima medaglia Italia ai Giochi | Samele argento

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Lana deidi Tokyo arrivaed è un: a conquistarlo il foggiano Giginella prova individuale di sciabola maschile. Una strepitosa cavalcata fermata sul più bello al cospetto del già bicampione olimpico Aron Szilagyi che dopo i successi di Londra e Rio cala il tris nel Paese del Sol Levante. Senza storia la finale in cui l'ungherese scappa via in avvio e poi mantiene il vantaggio chiudendo sul 15-7. Non riesce la rimonta come invece era accaduto nella semifinale con il ...