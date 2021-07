Dal Belgio sicuri: Alderweireld ha chiesto la cessione al Tottenham. Lo attende l’Al Duhail (Di sabato 24 luglio 2021) Dal Belgio sono sicuri: futuro in Qatar molto vicino per Toby Alderweireld. Lo riporta l’autorevole testata di Het Laatste Nieuws, il difensore avrebbe chiesto al Tottenham la cessione all’Al-Duhail e sarebbe atteso a Doha già nel pomeriggio odierno. Foto: Twitter personale Alderweireld L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Dalsono: futuro in Qatar molto vicino per Toby. Lo riporta l’autorevole testata di Het Laatste Nieuws, il difensore avrebbeallaale sarebbe atteso a Doha già nel pomeriggio odierno. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

