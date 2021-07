Dal 1968 attivo in centro Calolzio, 'Mario Parrucchiere' premiato come attività storica (Di sabato 24 luglio 2021) 'Mario Parrucchiere' premiato come attività storica da Regione Lombardia. L'ufficialità del riconoscimento è arrivata nei giorni scorsi e in tanti si stanno complimentando in queste ore con il ... Leggi su leccotoday (Di sabato 24 luglio 2021) 'da Regione Lombardia. L'ufficialità del riconoscimento è arrivata nei giorni scorsi e in tanti si stanno complimentando in queste ore con il ...

Advertising

darkpand : RT @d_cassandro: Prego: Donna Summer che canta Aquarius (dal musical Hair) in tedesco nel 1968. - tribuna_treviso : Aveva 80 anni, nel 1968 l’apertura col marito dell’osteria in Pescheria. Donna schietta: lirica, tradizioni e tanto… - d_cassandro : Prego: Donna Summer che canta Aquarius (dal musical Hair) in tedesco nel 1968. - rosaroccaforte : RT @TitvsImperator2: Cancellare il (((1968))) dal calendario e dalla cultura storica europea - DANIELJARACH5 : N.121 NELLA CLASSIFICA DEI BESTSELLER DI AMAZON QUESTO ECCEZIONALE PHOTOBOOK PRESENTA 80 IMMORTALI FOTO DI SERGIO L… -