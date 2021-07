Da Giotto e la Cappella degli Scrovegni al Palazzo della Ragione | gli affreschi del trecento di Padova riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità

(Di sabato 24 luglio 2021) Non solo la bellezza immensa, affrescata da, ma anche altri cicli pittorici e i palazzi o le chiese che li ospitano: la pittura delè stata riconosciutacome bene. La decisione è stata presa in Cina durante la 44esima Assemblea dell’organizzazione che si occupa di tutela culturale e ambientale.aggiunge quindi un secondo sito di livello mondiale, oltre all’Orto Botanico, che ebbe la designazione nel 1997. ...

Quandofu chiamato a realizzare lada Enrico degli Scrovegni, figlio di un ricchissimo usuraio, il pittore aveva già lavorato con i francescani di Assisi e di Rimini, ed era a Padova ..., ladegli Scrovegni e i cicli affrescati del Trecento". "Sono particolarmente orgogliosa di questo importante traguardo, raggiunto dopo quello di Montecatini Terme - ha commentato il ...Entrano a fare parte della lista dei siti Patrimonio dell’Umanità i cicli pittorici trecenteschi custoditi a Padova, tra tutti quelli realizzati da Giotto per la Cappella degli Scrovegni ...PADOVA - Tutto il ciclo pittorico di Padova del Trecento è patrimonio Unesco: è arrivato oggi il via libera ad entrare nella World Heritage List da Fuzhou in Cina dove si ...