Cuba, il castrismo ha le sue colpe ma le proteste dipendono soprattutto dell’embargo Usa (Di sabato 24 luglio 2021) In attesa di sapere se le restrizioni Covid vigenti nel territorio Cubano consentiranno di muoversi liberamente per raccontare la fase storica che l’isola sta vivendo, credo sia opportuno riassumere i punti salienti della crisi che minaccia popolazione e regime castrista. Scrivere su Cuba in questo particolare momento, in cui le proteste dilagano, è impresa ardua, bersagliati da rumors, propaganda di Stato e fake news che mirano soprattutto a far cadere il governo. Ed è la gente ordinaria, come sempre, a farne le spese, tra i due fuochi dell’escalation Covid – aggravata da un collasso delle strutture sanitarie che soffrono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) In attesa di sapere se le restrizioni Covid vigenti nel territoriono consentiranno di muoversi liberamente per raccontare la fase storica che l’isola sta vivendo, credo sia opportuno riassumere i punti salienti della crisi che minaccia popolazione e regime castrista. Scrivere suin questo particolare momento, in cui ledilagano, è impresa ardua, bersagliati da rumors, propaganda di Stato e fake news che miranoa far cadere il governo. Ed è la gente ordinaria, come sempre, a farne le spese, tra i due fuochi dell’escalation Covid – aggravata da un collasso delle strutture sanitarie che soffrono ...

