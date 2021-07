Crisi: il Covid ha spazzato via i progetti di vita di due famiglie su tre (Di sabato 24 luglio 2021) La pandemia di Covid-19 ha “spazzato via” i sogni di cambiamento degli italiani: due famiglie su tre – il 66,4% del totale – hanno dovuto rinunciare ai propri progetti di vita, o quanto meno rimandarne la realizzazione. A dirlo è un sondaggio realizzato dall’agenzia di stampa Agi con l’istituto Swg. Dall’indagine emerge, ad esempio, che il 65% delle famiglie ha dovuto rivedere le proprie scelte di investimento immobiliare e che il 54% è stato costretto a soprassedere dalla prospettiva di cambiare residenza. Il 56,3% di chi stava attivamente cercando un lavoro, inoltre, ha smesso di farlo o ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) La pandemia di-19 ha “via” i sogni di cambiamento degli italiani: duesu tre – il 66,4% del totale – hanno dovuto rinunciare ai propridi, o quanto meno rimandarne la realizzazione. A dirlo è un sondaggio realizzato dall’agenzia di stampa Agi con l’istituto Swg. Dall’indagine emerge, ad esempio, che il 65% delleha dovuto rivedere le proprie scelte di investimento immobiliare e che il 54% è stato costretto a soprassedere dalla prospettiva di cambiare residenza. Il 56,3% di chi stava attivamente cercando un lavoro, inoltre, ha smesso di farlo o ...

