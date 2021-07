Covid Toscana: Giani dà i numeri di oggi 24 luglio, 441 nuovi casi su 13.954 test. Vaccini somministrati 3.790.000 (Di sabato 24 luglio 2021) Giani aggiorna anche i dati sui Vaccini postando sulla sua pagina Facebook: «Più di 40mila Vaccini somministrati nelle ultime 24 ore, 3 milioni e 790mila in totale. Avanti Toscana!» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 luglio 2021)aggiorna anche i dati suipostando sulla sua pagina Facebook: «Più di 40milanelle ultime 24 ore, 3 milioni e 790mila in totale. Avanti!» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Covid: in Toscana altri 470 casi di nuovi contagi. In Asl Toscana Centro 500 sanitari non vaccinati - MediasetTgcom24 : 'Ingresso vietato con sintomi di Covid, razzismo e omofobia' in una gelateria toscana | Il titolare a Tgcom24: 'Mi… - AnsaToscana : Covid, in Toscana altri 441 casi, tasso al 3,16%. Su 13.954 test #ANSA - FirenzePost : Covid Toscana: Giani dà i numeri di oggi 24 luglio, 441 nuovi casi su 13.954 test. Vaccini somministrati 3.790.000 - corrierefirenze : #COVID19 Toscana, il bollettino del 24 luglio: 441 nuovi casi, tasso di positività al 3,16% -