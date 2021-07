Covid oggi Sicilia, 626 contagi e 1 morto: bollettino 24 luglio (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 626 i contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Registrato inoltre un altro morto. Sono complessivamente 13.735 i tamponi processati, gli attuali positivi salgono a quota 7.472. L’Isola è seconda in Italia per nuovi contagi giornalieri dopo il Lazio. In un solo giorno sono stati 56 i guariti 6.024 le vittime totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 182, mentre si trovano in terapia intensiva 27 pazienti, sei in più rispetto a ieri. Questa la ripartizione su base provinciale ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 626 ida coronavirus insecondo ildi, 24. Registrato inoltre un altro. Sono complessivamente 13.735 i tamponi processati, gli attuali positivi salgono a quota 7.472. L’Isola è seconda in Italia per nuovigiornalieri dopo il Lazio. In un solo giorno sono stati 56 i guariti 6.024 le vittime totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 182, mentre si trovano in terapia intensiva 27 pazienti, sei in più rispetto a ieri. Questa la ripartizione su base provinciale ...

