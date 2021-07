Covid oggi Germania, 1.919 contagi e 28 morti: bollettino 24 luglio (Di sabato 24 luglio 2021) La Germania registra 1919 nuovi contagi e 28 morti per il Covid nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Instituto Robert Koch, specificando che l’incidenza del virus negli ultimi sette giorni è salita a 13,6 casi ogni 100mila abitanti. Un aumento netto rispetto ai dati di inizio luglio, quando era al 4,9. Il valore dell’incidenza è stato finora determinante in Germania per assumere decisioni politiche, ma ora le autorità tedesche sembrano orientate a valutare maggiormente altri fattori, come per esempio i ricoveri ospedalieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) Laregistra 1919 nuovie 28per ilnelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Instituto Robert Koch, specificando che l’incidenza del virus negli ultimi sette giorni è salita a 13,6 casi ogni 100mila abitanti. Un aumento netto rispetto ai dati di inizio, quando era al 4,9. Il valore dell’incidenza è stato finora determinante inper assumere decisioni politiche, ma ora le autorità tedesche sembrano orientate a valutare maggiormente altri fattori, come per esempio i ricoveri ospedalieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

