Covid oggi Emilia Romagna | 468 contagi | bollettini 24 luglio

Sono 468 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 24 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 24.306 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,9%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 31 anni. Sui 134 asintomatici, 75 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 32 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 con gli screening sierologici, 7 tramite i test ...

