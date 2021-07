Covid oggi Campania, 341 contagi: bollettino 24 luglio (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 341 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 24 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto nelle ultime 48 ore. I pazienti Covid ricoverati nei reparti sono 176. In terapia intensiva, invece, 12 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 341 ida coronavirus in, 242021, secondo i dati deldella regione. Registrato un morto nelle ultime 48 ore. I pazientiricoverati nei reparti sono 176. In terapia intensiva, invece, 12 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

