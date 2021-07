Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 24 luglio: 854 nuovi casi, a Roma città 558 (Di sabato 24 luglio 2021) 'oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (+20) e quasi 23mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi ( - 9), 0 decessi ( - 1), i ricoverati sono 196 (+13), ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) 'su oltre 10mila tamponi nel(+20) e quasi 23mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 845positivi ( - 9), 0 decessi ( - 1), i ricoverati sono 196 (+13), ...

Advertising

DiMarzio : Nuovi casi di positività nel #Bari - eziomauro : Milioni in autoisolamento per Covid, rischio caos nel Regno Unito: scaffali vuoti e imprese quasi ferme… - Agenzia_Ansa : La totale eliminazione delle restrizioni anti Covid nel Regno Unito è una scelta 'pericolosa e immorale' per tutto… - sophie_altan : RT @MinervaMcGrani1: Volevo ricordarvi che i due paesi più oppressi, oggi, in Europa dalla dittatura Covid, Italia e Francia, sono gli stes… - AndreaZeoli : RT @GiovaQuez: Vediamo come funzionano i vaccini per l’infezione. L’efficacia complessiva della vaccinazione, aggiustata per età, è superio… -