Covid | Musumeci revoca le “zone rosse” in Sicilia

Advertising

ag_notizie : Revoca delle zone rosse, il presidente Musumeci: 'Lo abbiamo fatto per gli operatori economici ma attenti al rispet… - clatorrisi : RT @scandura: Covid, a Catania tonfo delle prime dosi. Il commissario Liberti: 'Ci sono medici che sconsigliano i vaccini. ________ #Sicil… - AnsaSicilia : Covid: Musumeci revoca zone rosse in 7 comuni. Presidente, prevale criterio ospedalità | #ANSA - MeridioNews : Covid, Musumeci revoca sette zone rosse «Recepiti nuovi parametri governo nazionale» - AgostinoTuzzoli : RT @corrmezzogiorno: #Palermo Musumeci revoca con ordinanza le sette “zone rosse” della Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Musumeci

... Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti, in base all'ordinanza del presidente della Regione Nello. Le stesse misure di prevenzione antisono già ...Nello, presidente della Regione Sicilia, ha incontrato a Catania l'ammiraglio (ris) Nicola De ...quale De Felice ha mostrato apprezzamento per come la Regione ha risposto all'emergenza, ...Il presidente della Regione spiega i motivi che hanno portato alla decadenza delle massime restrizioni, ma rinnova ...Erano state istituite nei Comuni di Cartabellotta, Cammarata, Favara, Gela, Mazzarino, Riesi e San Giovanni Gemini. La revoca è stata adottata alla luce dell’entrata in vigore del decreto legge recant ...