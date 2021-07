Covid, le notizie di oggi. Gli under 30 spingono i vaccini, sono il triplo degli over 50 (Di sabato 24 luglio 2021) Negli ultimi 7 giorni, sono stati vaccinati 350mila under 30, 118mila tra i 12 e i 19 anni. Stabili i contagi nelle ultime 24 ore: 5.140 casi, 5 morti, 2,2% tasso di positività. Ma risalgono terapie intensive e ricoveri (+17 e +36). Nel nuovo decreto è previsto l'accesso per i parenti dei malati alle sale d'attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri con il Green pass. Manifestazioni contro il certificato verde in 80 piazze italiane Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 luglio 2021) Negli ultimi 7 giorni,stati vaccinati 350mila30, 118mila tra i 12 e i 19 anni. Stabili i contagi nelle ultime 24 ore: 5.140 casi, 5 morti, 2,2% tasso di positività. Ma risalgono terapie intensive e rici (+17 e +36). Nel nuovo decreto è previsto l'accesso per i parenti dei malati alle sale d'attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri con il Green pass. Manifestazioni contro il certificato verde in 80 piazze italiane

