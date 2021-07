Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 5140 casi e 5 decessi, tasso di positività 2%. LIVE (Di sabato 24 luglio 2021) Processati 258.929 tamponi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (+17) e ricoveri ordinari (+36). Nell'ultima settimana 350mila dosi agli under 30. Figliuolo: "Aumenti fino al 200%". Ancora quasi 5 milioni di over 50 non vaccinati. Il 17% degli over 60 completamente scoperto. Tra il personale scolastico il 15% è ancora in attesa. Scontro sull'obbligatorietà. oggi iniziative no vax in varie piazze italiane Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 luglio 2021) Processati 258.929 tamponi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (+17) e ricoveri ordinari (+36). Nell'ultima settimana 350mila dosi agli under 30. Figliuolo: "Aumenti fino al 200%". Ancora quasi 5 milioni di over 50 non vaccinati. Il 17% degli over 60 completamente scoperto. Tra il personale scolastico il 15% è ancora in attesa. Scontro sull'obbligatorietà.iniziative no vax in varie piazze italiane

Advertising

Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - Agenzia_Ansa : Green pass obbligatorio, dal 6 agosto, per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Ce… - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Lunababaccetto : È la volta buona che ce lo leviamo dai cogli*no? Covid, Codacons denuncia Burioni a Ordine e chiede immediata radi… - Sercit1 : RT @Agenzia_Ansa: Uno scienziato britannico accusa il premier Johnson: 'Vuole che i casi Covid aumentino per raggiungere l'immunità di greg… -