Covid, le news. I giovani spingono la campagna vaccinale, dosi triple rispetto a 50-69enni (Di sabato 24 luglio 2021) Negli ultimi 7 giorni sono stati vaccinati 350mila under 30, di cui 118mila tra i 12 e i 19 anni. In Italia contagi stabili: secondo l'ultimo report, sono 5.140 i nuovi casi, con tasso di positività al 2%, e 5 i decessi. Risalgono terapie intensive (+17) e ricoveri ordinari (+36). Nel decreto Covid, per i parenti dei pazienti l'accesso alle sale d'attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri è consentito con il Green Pass. Proteste contro il certificato verde in 80 piazze italiane, tensioni a Milano e Roma

