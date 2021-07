Covid, la rabbia dei medici ancora in prima linea: “Ricoveriamo solo non vaccinati, spesso sono giovani. Chi ha fatto le 2 dosi gestibile da casa, anche i 60enni” (Di sabato 24 luglio 2021) Tiziana Maniscalchi ha da poco riposto il camice nell’armadietto, ha salutato i colleghi ed è tornata a casa. “solo oggi pomeriggio ne abbiamo ricoverati 7-8, siamo di nuovo in salita. Stiamo ricominciando e fa rabbia, perché dovremmo occuparci di altre malattie”. I pazienti dell’ultima settimana sono “tutti non vaccinati”, racconta, confermando quello che le statistiche del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità fotografano in maniera limpida: “La vaccinazione completa presenta un’efficacia molto elevata, particolarmente protettiva per ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tiziana Maniscalchi ha da poco riposto il camice nell’armadietto, ha salutato i colleghi ed è tornata a. “oggi pomeriggio ne abbiamo ricoverati 7-8, siamo di nuovo in salita. Stiamo ricominciando e fa, perché dovremmo occuparci di altre malattie”. I pazienti dell’ultima settimana“tutti non”, racconta, confermando quello che le statistiche del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità fotografano in maniera limpida: “La vaccinazione completa presenta un’efficacia molto elevata, particolarmente protettiva per ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi. ...

