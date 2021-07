Covid Italia oggi, 5.140 contagi e 5 morti: bollettino 24 luglio (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 5.140 i nuovi contagi da coronavirusin Italia di oggi, 24 luglio (ieri 5.143), secondo i dati del bollettino del ministero della Salute diffusi dalla Protezione Civile. Da ieri si sono registrati altri 5 morti (ieri erano 17) che portano a 127.942 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 258.929 tamponi, con un tasso di positività al 2%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 1.340, in aumento (+36) rispetto ai 1.304 di ieri, mentre sono 172 i ricoverati in terapia intensiva (+17 da ieri), con 21 ingressi nelle ultime 24 ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 5.140 i nuovida coronavirusindi, 24(ieri 5.143), secondo i dati deldel ministero della Salute diffusi dalla Protezione Civile. Da ieri si sono registrati altri 5(ieri erano 17) che portano a 127.942 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 258.929 tamponi, con un tasso di positività al 2%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 1.340, in aumento (+36) rispetto ai 1.304 di ieri, mentre sono 172 i ricoverati in terapia intensiva (+17 da ieri), con 21 ingressi nelle ultime 24 ...

