Covid Italia | bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 luglio

Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 24 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Il punto sui vaccini dopo l'appello del premier Draghi e il boom di prenotazioni, i nuovi parametri per la zona gialla e la proroga dello stato d'emergenza. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia e l'impatto della variante Delta. Sono 139 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 luglio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo ...

