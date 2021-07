Covid Italia, bollettino: 5140 nuovi casi e 5 decessi, ricoveri +36 (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 luglio 2021 - Sono 5.140 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore , dato stabile rispetto a ieri (5.143), con 258.929 tamponi, 21 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 luglio 2021 - Sono 5.140 iinnelle ultime 24 ore , dato stabile rispetto a ieri (5.143), con 258.929 tamponi, 21 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende ...

