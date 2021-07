Covid, in Russia 799 morti: peggior bilancio giornaliero (Di sabato 24 luglio 2021) La Russia ha registrato 799 morti per Covid nelle ultime 24 ore, il suo peggior bilancio giornaliero. Mosca ha anche riportato 23.947 nuovi casi. Il Paese sta affrontando una nuova ondata di contagi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 luglio 2021) Laha registrato 799pernelle ultime 24 ore, il suo. Mosca ha anche riportato 23.947 nuovi casi. Il Paese sta affrontando una nuova ondata di contagi ...

Advertising

laregione : Covid, in Russia 799 morti. Peggior bilancio giornaliero - GiaPettinelli : Covid: in Russia 799 morti, peggior bilancio giornaliero - iconanews : Covid: in Russia 799 morti, peggior bilancio giornaliero - Libiapmcurcio : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Russia 799 morti: peggior bilancio giornaliero #covid - Dove14297579 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Russia 799 morti: peggior bilancio giornaliero #covid -