Covid: in Russia 799 morti, peggior bilancio giornaliero (Di sabato 24 luglio 2021) La Russia ha registrato 799 morti nelle ultime 24 ore, il suo peggior bilancio giornaliero. Mosca ha anche riportato 23.947 nuovi casi. Lo riferisce il Guardian. Il Paese è in preda a un'ondata di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) Laha registrato 799nelle ultime 24 ore, il suo. Mosca ha anche riportato 23.947 nuovi casi. Lo riferisce il Guardian. Il Paese è in preda a un'ondata di ...

Covid-19, oltre 40 milioni di casi in America Latina. 192,9 milioni di positivi in tutto il mondo 24 luglio 2021 La regione dell'America Latina e dei Caraibi, la più colpita al mondo dalla pandemia del coronavirus per numero di decessi, ha superato oggi la soglia dei 40 milioni di casi dichiarati ...

