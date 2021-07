Covid, in Campania 341 nuovi casi: + 1 in terapia intensiva (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 341 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.992 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza, qui calcolato senza tenere conto dei test antigenici, e’ del 4,26%, in risalita rispetto al 3,58 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unita’ di crisi segnala una nuova vittima e un lieve incremento nell’occupazione delle terapie intensive (+1), a quota 12. Migliora invece la situazione delle degenze ordinarie: i posti letto scendono a 176 (-13 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 341 ipositivi alin, su 7.992 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza, qui calcolato senza tenere conto dei test antigenici, e’ del 4,26%, in risalita rispetto al 3,58 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unita’ di crisi segnala una nuova vittima e un lieve incremento nell’occupazione delle terapie intensive (+1), a quota 12. Migliora invece la situazione delle degenze ordinarie: i posti letto scendono a 176 (-13 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Continuano a salire i nuovi positivi in Campania: sono 341 oggi - positanonews : #Copertina #Covid #NewsVECCHIE Covid-19, gli ultimi aggiornamenti in Campania, 341 positivi su 7.992 tamponi moleco… - michelataxistro : RT @Agenzia_Ansa: In Campania cresce per il secondo giorno consecutivo il numero dei ricoveri in Campania per il Covid: al +9 di ieri si so… - TV7Benevento : Covid. In Campania 341 nuovi casi, intensive +1.... - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania 341 contagi e un morto: l’indice sale al 4,2% -