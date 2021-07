Covid, il Ministero della Salute: “I cibi non sono un veicolo di contagio” (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNonostante la facilità del Covid-19 di diffondersi, finora non sono stati segnalati casi di trasmissione tramite il consumo di cibo. “Non è presente, infatti, nessuna relazione fra il consumo di alimenti e il contagio da Sars-CoV-2” e il rischio che ciò avvenga da imballaggi contaminati è “trascurabile”. A far chiarezza, rispondendo alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori e dei produttori, è un documento del Comitato nazionale sicurezza alimentare (Cnas), organo tecnico-consultivo che opera all’interno del Ministero della Salute. Sulla base ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNonostante la facilità del-19 di diffondersi, finora nonstati segnalati casi di trasmissione tramite il consumo di cibo. “Non è presente, infatti, nessuna relazione fra il consumo di alimenti e ilda Sars-CoV-2” e il rischio che ciò avvenga da imballaggi contaminati è “trascurabile”. A far chiarezza, rispondendo alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori e dei produttori, è un documento del Comitato nazionale sicurezza alimentare (Cnas), organo tecnico-consultivo che opera all’interno del. Sulla base ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, il ministero: col Green Pass sara' possibile far visita ai parenti in ospedale e accompagnarli nei pronto… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24… - anteprima24 : ** Il Ministero della Salute: 'I cibi non sono un veicolo di contagio' ** - NicolaTravierso : RT @ultimenotizie: #Israele sta per diventare il primo paese al mondo a testare un vaccino anti-covid orale. Lo ha detto al Jerusalem Post… -