COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: doppia cifra in Irpinia (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 518 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 11 persone: – 2, residenti nel comune di Ariano irpino; – 1, residente nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 1, residente nel comune di Sperone; – 1, residente nel comune di Taurasi. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

