Covid Garfagnana, boom di contagi nel locale, "Chi c'è stato si faccia il tampone" (Di sabato 24 luglio 2021) Coreglia Antelminelli (Lucca), 24 luglio 2021 - boom di contagi Covid in un locale della Garfagnana. Dopo un rialzo dei casi nella fascia 15 - 25 anni, le indagini dell'Asl Nord Ovest hanno dato il ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 luglio 2021) Coreglia Antelminelli (Lucca), 24 luglio 2021 -diin undella. Dopo un rialzo dei casi nella fascia 15 - 25 anni, le indagini dell'Asl Nord Ovest hanno dato il ...

Advertising

Nazione_Lucca : Covid Garfagnana, boom di contagi nel locale, 'Chi c'è stato si faccia il tampone' - MarioRo22315926 : RT @qn_lanazione: Focolaio #covid in un locale della Garfagnana, l'appello dell'Asl: 'Chi c'è stato si faccia il tampone' - horottoilvetro : RT @qn_lanazione: Focolaio #covid in un locale della Garfagnana, l'appello dell'Asl: 'Chi c'è stato si faccia il tampone' - qn_lanazione : Focolaio #covid in un locale della Garfagnana, l'appello dell'Asl: 'Chi c'è stato si faccia il tampone' - QuiNewsGarfagna : Nuovi contagi in 7 comuni della Garfagnana -