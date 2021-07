Covid: FdI, 'imporre vaccino a insegnanti e studenti vìola la Costituzione' (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Titolari, ma lontani da casa, o precari e …bastonati. Parafrasando un detto ben più noto, possiamo definire così i docenti della scuola italiana, che sembrano essere posti in punizione costante dal ministro Bianchi. Non ‘dietro la lavagna' ma con obblighi di vario, incomprensibile, sistema scolastico ai quali, adesso, si aggiunge anche la ‘raccomandazione' (una ipocrita alternativa all'obbligo) della vaccinazione antiCovid per le lezioni in presenza". Lo dicono Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d'Italia, responsabili del dipartimento Scuola e di quello all'Istruzione. "Il ‘suggerimento' del governo, ovviamente, non rimane ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Titolari, ma lontani da casa, o precari e …bastonati. Parafrasando un detto ben più noto, possiamo definire così i docenti della scuola italiana, che sembrano essere posti in punizione costante dal ministro Bianchi. Non ‘dietro la lavagna' ma con obblighi di vario, incomprensibile, sistema scolastico ai quali, adesso, si aggiunge anche la ‘raccomandazione' (una ipocrita alternativa all'obbligo) della vaccinazione antiper le lezioni in presenza". Lo dicono Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d'Italia, responsabili del dipartimento Scuola e di quello all'Istruzione. "Il ‘suggerimento' del governo, ovviamente, non rimane ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Covid, FdI e quell’occhiolino ai no vax. Lollobrigida: “Sotto i 40 anni? Non consiglierei a nessuno di farl… - augustamontarul : RT @lorepregliasco: Ci sono ragioni più che lecite per criticare FDI sul Covid, ma onestà intellettuale impone di riconoscere una cosa: in… - ginugiola : RT @lorepregliasco: Ci sono ragioni più che lecite per criticare FDI sul Covid, ma onestà intellettuale impone di riconoscere una cosa: in… - TV7Benevento : Covid: FdI, 'imporre vaccino a insegnanti e studenti vìola la Costituzione'... - antoniomarzano : RT @lorepregliasco: Ci sono ragioni più che lecite per criticare FDI sul Covid, ma onestà intellettuale impone di riconoscere una cosa: in… -