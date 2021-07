Covid, boom di vaccini tra gli under 30: 350 mila dosi in 7 giorni, il triplo dei 50-69enni (Di sabato 24 luglio 2021) Nell’ultima settimana sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica (perché hanno già avuto il Covid) quasi 350mila under 30, 118mila dei quali giovanissimi tra i 12 e i 19 anni. Il dato si ricava dall’ultimo report del governo aggiornato a ieri dal quale emerge che le vaccinazioni tra i più giovani crescono ad un ritmo triplo rispetto a quelle degli adulti tra i 50 e i 69 anni i cui vaccinati negli ultimi sette giorni sono stati 124mila. In attesa di capire, la prossima settimana, che effetto avrà avuto il decreto che rende obbligatorio dal 6 agosto il green ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Nell’ultima settimana sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica (perché hanno già avuto il) quasi 35030, 118dei quali giovanissimi tra i 12 e i 19 anni. Il dato si ricava dall’ultimo report del governo aggiornato a ieri dal quale emerge che le vaccinazioni tra i più giovani crescono ad un ritmorispetto a quelle degli adulti tra i 50 e i 69 anni i cui vaccinati negli ultimi settesono stati 124. In attesa di capire, la prossima settimana, che effetto avrà avuto il decreto che rende obbligatorio dal 6 agosto il green ...

