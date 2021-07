Covid-19 | bollettino 24 luglio | 5 140 contagiati e 5 decessi

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - CorriereTorino : Covid in Piemonte, 161 casi e nessun decesso Risalgono i ricoveri ordinari (+7) - cittadiariano : Bollettino Covid 24 luglio 2021 - 11 positivi in provincia di Avellino - patriziarutigl1 : RT @repubblica: ?? Covid, il bollettino: 5.140 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positivita' scende al 2% - repubblica : ?? Covid, il bollettino: 5.140 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positivita' scende al 2% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato ilrelativo ai nuovi contagi da- 19. Oggi si contano 341  nuovi positivi sono stati processati del giorno: 7.992 tamponi molecolari e 7.655 tamponi antigenici. Oggi si registra 1 ...In Toscana due giorni senza morti per. Per leggere ilregionale cliccate qui. 1 - - > AREZZO - Ancora significativo il contagio da Coronavirus in tutta la provincia di Arezzo. Sono ...Non è stato registrato nessun decesso mentre sale il numero di pazienti in terapia intensiva (da 6 a 9), così come quello dei ricoverati in area medica (da 51 a 52) ...Sono 5.140 in casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggerissimo calo rispetto ai 5.143 di ieri. I decessi dell'ultima giornata sono invece stati 5 (ieri 17), per un totale ...