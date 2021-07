"Cosa ti rispondono se prenoti il vaccino oggi". Coronavirus, Figliuolo finisce sotto "processo": mancano le dosi, le regioni che rischiano (Di sabato 24 luglio 2021) Rimandati a settembre, l'odissea per i "ritardatari" che cercano di prenotare adesso la prima dose del vaccino anti-Coronavirus è appena cominciata. Chiariamo subito: non è colpa delle regioni che, ovunque, stan facendo i salti mortali per coprire i buchi e aprire nuovi slot. Prendi il caso della Lombardia: situazione modello (checché se ne dica), con numeri record oltre le centomila ( inoculazioni al giorno e un calendario talmente zeppo di appuntamenti che è difficile trovar posto, figuriamoci in tempo per il 5 agosto quando il green pass diventerà obbligatorio per mangiare una pizza seduti al ristorante. È che uno ci prova: si collega ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Rimandati a settembre, l'odissea per i "ritardatari" che cercano di prenotare adesso la prima dose delanti-è appena cominciata. Chiariamo subito: non è colpa delleche, ovunque, stan facendo i salti mortali per coprire i buchi e aprire nuovi slot. Prendi il caso della Lombardia: situazione modello (checché se ne dica), con numeri record oltre le centomila ( inoculazioni al giorno e un calendario talmente zeppo di appuntamenti che è difficile trovar posto, figuriamoci in tempo per il 5 agosto quando il green pass diventerà obbligatorio per mangiare una pizza seduti al ristorante. È che uno ci prova: si collega ...

