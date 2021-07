Coronavirus, stabili i nuovi contagi. Vaccino, boom delle prenotazioni (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 5140 (5143 ieri), secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, i nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia. Un numero che, a fronte di 258.929 tamponi porta il tasso di positività all'1,98%, in calo rispetto a ieri (2,2%). I nuovi decessi registrati sono 5 (ieri 17) nelle 24 ore, per un totale che nel Paese è arrivato a 127.942 vittime. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più (ieri -3), con 21 ingressi del giorno, il dato più alto da oltre un mese, e salgono a 172.In area medica i ricoveri sono 36 in più (ieri +70), 1.340 in tutto. La regione con più casi odierni è ancora il Lazio con 845 contagi. ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 5140 (5143 ieri), secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, icasi di positività al Covid-19 in Italia. Un numero che, a fronte di 258.929 tamponi porta il tasso di positività all'1,98%, in calo rispetto a ieri (2,2%). Idecessi registrati sono 5 (ieri 17) nelle 24 ore, per un totale che nel Paese è arrivato a 127.942 vittime. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più (ieri -3), con 21 ingressi del giorno, il dato più alto da oltre un mese, e salgono a 172.In area medica i ricoveri sono 36 in più (ieri +70), 1.340 in tutto. La regione con più casi odierni è ancora il Lazio con 845. ...

