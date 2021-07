Coronavirus, oltre 500 nuovi casi e due decessi: il report veneto (Di sabato 24 luglio 2021) Alle 8 di mercoledì 21 luglio sono 576 i nuovi contagi da Covid - 19 in veneto (65 nel Vicentino), 9.365 gli isolati. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale sono 60 in area non critica e 14 ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Alle 8 di mercoledì 21 luglio sono 576 icontagi da Covid - 19 in(65 nel Vicentino), 9.365 gli isolati. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale sono 60 in area non critica e 14 ...

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 Sono circa 6,5 milioni di famiglie nelle quali almeno uno dei componenti aveva in progetto di… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns… - RaiNews : Dati sempre più allarmanti #coronavirus - infoitinterno : Coronavirus, oltre 80 nuovi contagiati nel Riminese. L'età media è di 31 anni - MaxPaparatti : @Nonnadinano @alevarone Lo so. L'efficacia di questi vaccini, com'è ovvio, non andrà oltre 'una stagione'. È un cor… -