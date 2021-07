Coronavirus, migliaia di turisti in arrivo a Ponza: anche sull'isola torna la mascherina all'aperto (Di sabato 24 luglio 2021) Come San Felice Circeo anche Ponza corre ai ripari e dispone l 'obbligo delle mascherine anche all'aperto . Ma a differenza di quanto previsto dal collega Giuseppe Schiboni, il sindaco Francesco ... Leggi su latinatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Come San Felice Circeocorre ai ripari e dispone l 'obbligo delle mascherineall'. Ma a differenza di quanto previsto dal collega Giuseppe Schiboni, il sindaco Francesco ...

Advertising

RaiNews : #coronavirus #lockdown: in migliaia per le strade, tutti senza mascherina. Sfondate barriere e lanciate bottiglie d… - afal84 : @Lucacec71 @CataVinc @MancusoPaolo @ferrazza Ma dove credete di arrivare? ?? I coronavirus esistono da centinaia di… - Zamberlett : RT @RaiNews: #coronavirus #lockdown: in migliaia per le strade, tutti senza mascherina. Sfondate barriere e lanciate bottiglie di plastica… - SonSempreIoEh : RT @RaiNews: #coronavirus #lockdown: in migliaia per le strade, tutti senza mascherina. Sfondate barriere e lanciate bottiglie di plastica… - Marilenapas : RT @RaiNews: #coronavirus #lockdown: in migliaia per le strade, tutti senza mascherina. Sfondate barriere e lanciate bottiglie di plastica… -