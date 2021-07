Coronavirus in Toscana: zero decessi anche oggi 24 luglio. Ma 441 contagi e quasi 250mila casi da inizio pandemia (Di sabato 24 luglio 2021) La buona notizia è che non ci sono morti da Coronavirus, in Toscana, nemmeno oggi 24 luglio 2021. Ma la preoccupazione resta: i nuovi contagi sono 441 (430 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico) con età media di 30 anni (35% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 21% tra 40 e 59 anni, 7% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più), che fanno avvicinare il numero dei positivi toscani da inizio pandemia a quota 250mila L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 luglio 2021) La buona notizia è che non ci sono morti da, in, nemmeno242021. Ma la preoccupazione resta: i nuovisono 441 (430 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico) con età media di 30 anni (35% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 21% tra 40 e 59 anni, 7% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più), che fanno avvicinare il numero dei positivi toscani daa quotaL'articolo proviene da Firenze Post.

