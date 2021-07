Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 luglio: 5.140 nuovi casi (Di sabato 24 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, sabato 24 luglio 2021, registrano 5.144 casi e 5 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, cala il numero dei decessi. Tasso di positività allo 2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 62.523 con un incremento di 3.771. 12 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.362 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, sabato 242021, registrano 5.144e 5 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, cala il numero dei decessi. Tasso di positività allo 2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 62.523 con un incremento di 3.771. 12 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.362 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, ...

