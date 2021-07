Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 luglio: 5.140 nuovi casi, i morti sono 5 (Di sabato 24 luglio 2021) sono 5.140 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 5.143), a fronte di 258.929 tamponi giornalieri effettuati (ieri 237.635). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2% (ieri 2,2%). sono 5 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 172 (+17), con 21 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 luglio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 luglio 2021)5.140 icontagi di Covid-19 in(ieri 5.143), a fronte di 258.929 tamponi giornalieri effettuati (ieri 237.635). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2% (ieri 2,2%).5 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive172 (+17), con 21ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 24sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ...

Advertising

you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 64.481.966 Di cui 1e dosi: 35… - LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: «Un'importante novità scientifica potrebbe rendere la lotta al Coronavirus meno difficile: sv… - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 luglio | Sky TG24 - nonsoloww : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di sabato 24 luglio - ummiririnenti : Dal mondo COVIDDI-19 è tutto a voi twitterine e twitterini coni dati aggiornati dall'ISS al 24 luglio - I DATI SI A… -